الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالفيوم

حادث اصطدام سيارة
حادث اصطدام سيارة ملاكي

أصيب 5 مواطنين، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 5 مواطنين في حادث إصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالفيوم

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة بالرصيف، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بجوار نقطة إسعاف هوارة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اصابة 5 مواطنين حادث إصطدام سيارة ملاكي الفيوم طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى مستشفى الفيوم العام شرطة النجدة بمحافظة الفيوم

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