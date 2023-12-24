إصابة 5 في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالفيوم

أصيب 5 مواطنين، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 5 مواطنين في حادث إصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالفيوم

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة بالرصيف، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بجوار نقطة إسعاف هوارة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.