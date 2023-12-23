إصابة شخصين إثر انهيار حائط منزل بالفيوم

أُصيب شخصان أحدهما في العقد الثالث من العمر، ومقيمان بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك في حادث انهيار حائط منزل بجوار مدرسة أبوبكر الباسل.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، جاء مفاده تلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بوقوع حادث انهيار حائط منزل أسفر عن وجود مصابين.

وفور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن أثناء قيام الشخصين بإزالة المنزل لترميمه سقط حائط عليهم أثناء ذلك.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتراوحت إصابتهم بين كسور وكدمات وسحاجات متفرقة في الجسد وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.