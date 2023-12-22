مصرع شخص وإصابة زوجته باختناق بسبب دفاية كهربائية بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأُصيبت زوجته بحالة اختناق، بسبب الدفاية الكهربائية، وتم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا من مستشفى الفيوم العام بوصول "ع. ن"، 25 سنة، (جثة هامدة) ووصول زوجته إلى المستشفى، 19 سنة، مصابة بحالة اختناق وصعوبة في التنفس.

على الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه وتبيَّن أن المتوفي وزوجته مقيمان، بعزبة حنين التابعة لحي قحافه بدائرة قسم ثان الفيوم، وأنهما أصيبا بحالة اختناق من الدفاية الكهربائية، ولفظ الزوج أنفاسه في الحال، بينما أصيبت الزوجة وتخضع للعلاج.

وأكد مفتش الصحة أنّه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأنّه توفي إثر إصابته بحالة اختناق بسبب تشغيل الدفاية الكهربائية للحصول على التدفئة، لفترة طويلة في ظل إغلاق منافذ المنزل، وعدم وجود تهوية، مما تسبب في نقص الأكسجين من المنزل واختناقه هو وزوجته أثناء نومهما.