منتخب مصر يفوز على ليبيا والإمارات وديًا قبل البطولة العربية للسلة

خاض المنتخب المصري لكرة السلة رجال، مباراتين وديتين مع منتخبات ليبيا والإمارات، استعدادًا لمنافسات البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ25، والتي يستضيفها مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 89-68، كما استطاع تحقيق الفوز على نظيره منتخب الإمارات بنتيجة 83-37.

ومن المقرر أن تصل باقي المنتخبات لمصر تباعًا ابتداء من اليوم حتى موعد انطلاق البطولة، وكانت القرعة قد أوقعت مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم الإمارات والكويت وتونس والمغرب، فيما ضمت المجموعة الأولى موريتانيا و الجزائر و الصومال و ليبيا.

ويقام حفل افتتاح البطولة يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في آخر نسخة 2016.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبوفريخة، استقر على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ25.

وقد وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الإمارات، الكويت، تونس، والمغرب".

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وقد جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بالبطولة كالتالي:

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب الكويت يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب تونس يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب المغرب يوم السبت الموافق 30 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية يوم الإثنين الموافق 1 يناير المقبل، بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في آخر نسخة 2016.