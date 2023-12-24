تفاصيل "الهيئة الإسرائيلية" للسيطرة على قطاع غزة

قال الكاتب الإسرائيلي نير ديبوري في مقال له في موقع القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي لم يقترب بعد من تقليص قدرات حماس رغم النجاحات التي حققها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء هيئة في شمال قطاع غزة تتولى توزيع المساعدات الإنسانية.

هيئة في شمال قطاع غزة

ووفقًا للكاتب، تحاول إسرائيل الاستفادة من الوضع الذي وصل إليه الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة وتحويل المنطقة إلى نموذج، والهدف هو إنشاء هيئة في شمال قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئات الدولية.

وسوف تتألف هذه الهيئة أيضًا من السكان المحليين، وستكون هذه الهيئة مسئولة عن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وبالنظر إلى صور الفوضى القادمة من الجنوب وفقدان السيطرة - فإن هذه الهيئة ستكون لها في الواقع قوة كبيرة.

ووفقًا للكاتب، ربما تكون هذه الهيئة التي ستتولى المسئولية عن توزيع المساعدات الإنسانية هي الهيئة التي ستتولى المهمة الكبيرة وهي السيطرة على زمام الأمور في القطاع بأكمله في المستقبل.

حماس ما زالت قوية

وقال الكاتب: إن قدرات حماس ما زالت قوية، مشيرة إلى وقوع معارك ضارية في جنوب غزة، حيث لا تزال خطوط حماس الدفاعية بحاجة إلى تفكيكها.

وقال: ومع ذلك، يحتاج الجيش الإسرائيلي أيضًا إلى إعادة تقييم بعض القرارات، على سبيل المثال، إذا كان من الصحيح قيادة سيارة هامر في منطقة محاصرة وليس في مركبة مدرعة، فهذا من شأنه تقليل الضرر، ولا بد من مزيد من الحذر عند دخول المنازل، إذا كان هناك أي شك في أنها محاصرة.

وقال: ورغم أن الاستخبارات تعمل بشكل جيد وتوفر معلومات عن عدد كبير من المباني التي يشتبه في أنها محاصرة، إلا أن هناك أماكن لم تصل عنها معلومات كافية، ويتعين على القادة الميدانيين - الذين لديهم المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات - أن يكونوا أكثر حرصًا على الحد من الأضرار.