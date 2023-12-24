الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 ركاب بمخدرات وأسلحة بمطار القاهرة

أسلحة
أسلحة

نجحت سلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط 5 ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء وبندقية مفككة ومناظير تركب على سلاح.

وضبط راكب مصري قادم من جدة علي الخطوط السعودية بحوزته ٢٧١ كبسولة لعقار Lyrica المخدر تركيز ٣٠٠ ملجم.

كما ضبط راكب أجنبي من أصل مصري قادم من الرياض علي الخطوط السعودية بحوزته 4 أسلحة بيضاء «مطوتين-، خنجرين».

كما تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري قادم من روما علي الخطوط الإيطالية بحوزته بندقيه ضغط هواء مفككة ومنظارين يركبا علي سلاح ناري وعلبتين بداخلهما ألف طلقة رش عيار.

ضبط راكب مصري قادم من باريس بحوزته ٦٤ شريط لعقار الترامادول وعقارات آخرى مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي ٦٧٥ قرص.

وضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته أربعة أكياس حلوي مخلوطة بمخدري الماريجوانا وTHC بوزن ما يقارب المائة جرام و"فيب" به مخدر THC بوزن ٤٢ جرام.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

سلطات مطار القاهرة الدولي أسلحة بيضاء راكب مصرى الخطوط السعودية

مواد متعلقة

تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة لبيع السيارات الواردة من الخارج.. تعرف على الموعد وخطوات التقديم

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

صناعة البتروكيماويات فى مصر تحقق الاكتفاء الذاتى وتقتحم الأسواق العالمية

"هقتلك يا ريهام".. مجنون المشاهير يهدد 10 فنانين وإعلاميين بالقتل ما القصة؟

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال

والد ضحية القتل من أصدقائه في مشاجرة يروي تفاصيل وفاته بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

اليوم الـ79 من العدوان| عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة

نيويورك تايمز: اشتعال التظاهرات المناهضة لسياسات نتنياهو ومطالب برحيله ومحاكمته