ضبط 5 ركاب بمخدرات وأسلحة بمطار القاهرة

نجحت سلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط 5 ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء وبندقية مفككة ومناظير تركب على سلاح.

وضبط راكب مصري قادم من جدة علي الخطوط السعودية بحوزته ٢٧١ كبسولة لعقار Lyrica المخدر تركيز ٣٠٠ ملجم.

كما ضبط راكب أجنبي من أصل مصري قادم من الرياض علي الخطوط السعودية بحوزته 4 أسلحة بيضاء «مطوتين-، خنجرين».

كما تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري قادم من روما علي الخطوط الإيطالية بحوزته بندقيه ضغط هواء مفككة ومنظارين يركبا علي سلاح ناري وعلبتين بداخلهما ألف طلقة رش عيار.

ضبط راكب مصري قادم من باريس بحوزته ٦٤ شريط لعقار الترامادول وعقارات آخرى مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي ٦٧٥ قرص.

وضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته أربعة أكياس حلوي مخلوطة بمخدري الماريجوانا وTHC بوزن ما يقارب المائة جرام و"فيب" به مخدر THC بوزن ٤٢ جرام.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.