لجنة المواطنة بالغد توصى بنشر ثقافة المواطنة حفاظًا على الأمن القومى

عقدت لجنة المواطنة بحزب الغد، اجتماعًا لها، أمس السبت، في حضور المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بحضور الدكتور محمود يحيى سالم المنسق العام للجان حزب الغد، كما حضره عادل عصمت المشرف العام على اللجان، كما حضره لفيف من قيادات الحزب كضيوف على اجتماع اللجنة بناء على رغبتهم وطلبهم، كما شاركوا بآراء مهمة ضمن الاجتماع.

وأكد رئيس الحزب، المهندس موسى مصطفى موسى، ضرورة أن يكون فى كل حزب فى مصر لجنة للمواطنة تهتم بنشر ثقافة المواطنة داخل الحزب وتتواصل مع المسئولين في وزارة التعليم ووزارة الشباب ووزارة الثقافة من أجل دعم ونشر ثقافة المواطنه.

وأشار إلى أهمية العمل في المرحلة القادمة ودعم الرئيس في فترته الجديدة بعد اكتساحه بهذه النتيجة المشرفة والتي تعطى له عظيم المكانة وتعطي له مزيدًا من القوة داخليًا وخارجيًا، أكد موسى أهمية أن نفكر جميعًا أفكارًا غير نمطية، وأن نساعد أنفسنا ورئيسنا وشعبنا في المرحلة المقبلة.

وأكد "عصمت" إنقاذ مصر بالموطنة، وأن نشر ثقافة المواطنة هو السبيل الحصري للحفاظ على النسيج الوطني وعلى الوحدة الوطنية وعلى مستقبل مصر، مؤكدًا دور رائد التحديث رفاعة الطهطاوي ودور الرئيس الراحل مبارك في وضع المصطلح في الوثيقة الدستورية.

واستعرض عصمت تراث المواطنة منذ أن نادى بها رفاعة الطهطاوي، وصولًا إلى ثورة 19 ومواقف الزعيمين سعد والنحاس في ترسيخها ومعاركهما مع الملك والإخوان دعمًا للمواطنة.

ويرأس لجنة المواطنة بحزب الغد المستشار نبيل عزمي، النائب السابق بمجلس الشورى ونائب رئيس حزب الغد للمواطنة، وأكد عزمي، دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ ثقافة المواطنة عبر تصرفات وتعليمات وإجراءات وقوانين نراها على الأرض.