ارتقاء 200 شهيد جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة خلال 24 ساعة

أكدت فضائية "الغد"، في نبأ عاجل، عن ارتقاء 200 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

ويعد اليوم هو الـ79 من العدوان على قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

واستهدفت قوات الاحتلال بطائراتها الحربية وقذائف مدفعيتها منازل المواطنين في بلدة جباليا، فيما اقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عددًا من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف.