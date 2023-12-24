الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية للمواطنين بالمجان خلال قافلة بالمحمودية

قافلة بالمحمودية
قافلة بالمحمودية

نظمت وحدة السكان بديوان عام  محافظة البحيرة قافلة سكانية متكاملة بقرية ديروط" عزبة التريسى" بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية ديروط

وأكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن القافلة تضمنت تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التى إستفاد منها مواطنى القرية والقرى المجاورة ومنها:-تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 276 مستفيدا "91 باطنة - 85 أطفال -  23 نساء وتوليد  - 12 تنظيم أسرة - 65 حالة كشف الاعتلال الكلوى وفحص الثدى من مبادرة صحة المرأة 100 مليون صحة" مع صرف العلاج اللازم بالمجان.

كما أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم تقديم عدد من الخدمات البيطرية، حيث تم عقد ندوة حول مرض السعار وطرق الوقاية منه والأمراض المشتركة السل والبروسيلا وأهمية التأمين الصحى من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية،كما تم رش عدد 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

تنفيذ حملة لرفع مخلفات القمامة 

وبقطاع الثقافة تم تقديم ورش عمل تدوير الخامات ورسم ومسرح عرائس، وتم تنفيذ حملة لرفع مخلفات القمامة حيث تم رفع 20 طن تراكمات بقرية ديروط والتريسى والقرى المجاورة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية. 

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

البحيرة قافلة طبية مديرية الصحة بالبحيرة هاني جميعة نهال بلبع

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