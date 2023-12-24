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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 24-12-2023

اعلاف
اعلاف

شهدت اسعار الاعلاف اليوم الأحد استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 13800 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13800 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 12400 جنيه.

أسعار الاعلاف في الأسواق

سعر الذرة

وبلغ سعر طن سعر طن الذرة “تركى”: 12400 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2400 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14600جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ كسب صويا محلى 44%: 30000 جنيه، كما بلغ كسب صويا 46% محلى: 31500 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد:31500 جنيه.

سعر الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، وسجل سعر طن فول صويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وسجل صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

أسعار الأعلاف.. سعر أردب الذرة وفول الصويا اليوم الخميس في الأسواق

وبلغ سعر كسب عباد +36%:19500 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 11200جنيه، وبلغ سعر جيلوتين ” محلى”: 42500 جنيه.، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:10550 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   300 جنيه.

وسجل طن اعلاف بادى 22400 جنيه،كما سجل طن العلف نامى 22200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 22100 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21500 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ 20200 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19000 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14%بـ 18000 جنيه.

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