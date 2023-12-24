أحمد حلمي: مشهدية إبراهيم عبد المجيد حاضرة بكثافة في "ما وراء الكتابة"

تحدث القاص أحمد حلمي خلال مناقشة كتاب ما وراء الكتابة، لإبراهيم عبد المجيد، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بالمركز الدولي للكتاب، حول السير الذاتية العربية.

هكذا يسرب المبدع حياته في أدبه

وعن السير الذاتية العربية، وتخوف المبدع من الإفصاح خلالها عن مجريات ووقائع حياته الخاصة، وهل يستعيض عن هذا بتسريب أو كتابة بعض منها من خلال أعماله الأدبية، قال القاص أحمد حلمي في إطار مناقشة كتاب ما وراء الكتابة: “هذا يحدث طوال الوقت، وليس قاصرا علي المبدع العربي وحده، وإنما أيضا الكتاب في العالم يلجأون إلي هذا، وعلى سبيل المثال بول أوستر وغيره مع اختلاف الدوافع من مبدع لآخر”.

وأوضح “حلمي” خلال مناقشة كتاب ما وراء الكتابة: “يكون لدي الكاتب هاجس وهدف هو الكتابة، أما الجرأة في كتابة السيرة الذاتية هذا يرجع لسماحية الشخصية وتركيبتها والتي تحدد ــ قبل المجتمع والمحيط ــ ما الذي يكتب وما الذي يحجب، بل وتأتي هذه المرحلة قبل المجتمع أي أنها من الذات المبدعة، ومن ثم في المرحلة التالية المتعلقة بالمجتمع وهل يسمح أم لا؟”.

واستدرك “حلمي” هل المجتمع الغربي يتقبل السير أو الكتابات الفضائحية بالطبع لا، فهناك معايير أخلاقية حتى وإن كانت مختلفة عما هو لدينا إلا أن صرامتها وعواقبها قد تدفع ليتوقف أحدهم عن الكتابة، وقد ناقشنا هنا مع فريق المناقشة أقفاص فارغة للشاعرة فاطمة قنديل ومتاهة الإسكافي لعبد المنعم رمضان، والكتابين تميزا بالجرأة.

جانب من اللقاء

ولفت “حلمي” إلى أن مشهدية إبراهيم عبد المجيد في كتابه ما وراء الكتابة، عالية وحاضرة، حتى أنه في الجلسات الخاصة على المقهى يحكي ويتحدث كما كتب في الكتاب مع اختلاف المستوى اللغوي ما بين الفصحي والعامية، عن شخصيات حقيقية عايشها وقابلها.

كما أن إبراهيم عبد المجيد في ما وراء الكتابة، أصبح لديه إيمان بأن الكتابة مقدرة وعطاء رباني، وهو ما تؤكده حكاية الهدهد الذي تحدث عنه في الكتاب، وأنه ظل يرسمه عندما ظهر له وكان دافعا له للكتابة، وكما أيضا في مشهد بائعة الشاي التي كان يراها ففجرت بداخله فكرة إحدي رواياته وعندما كتب عنها وعاد ليراها ثانية لم يجدها.

وشدد “حلمي” على أن إبراهيم عبد المجيد في ما وراء الكتابة، ينتمي لنوعية الكتابة العبر نوعية، ولديه جملة من أبدع ما يكون، وفيها يؤكد علي أنه لم يلجأ مرة للانتقام بالكتابة.