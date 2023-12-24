الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بنعمل دماغ قبل ما نسرق".. ماذا قال سباعى الإجرام أمام جهات التحقيق؟

سجن
سجن

“إحنا بنحب نعمل دماغ بالهيروين الي معانا، علشان نعرف نخطط ونسرق ونعمل كل اللي عايزينه”.. اعترافات مثيرة لعناصر تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية، أمام جهات التحقيق المختصة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمين السبعة عقب ضبطهم، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق عن طريق استخدام إسلوب المفتاح المصطنع، وأنهم استنتسخوا عدد من الفماتيح الخاصة بالشقق والتي تم ضبطها معهم.

وأقر المتهمون أنهم سقطوا متلبسون بحيازة قطع من الذهب ومتعلقات من أحد الشقق، عقب ارتكابهم الواقعة، وأضافوا أن الهيروين الذي تم ضبطه بحوزتهم بقصد التعاطي 

كان أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص متلبسين بسرقة كمية من المجوهرات والمتعلقات الشخصية من داخل أحد الشقق.

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