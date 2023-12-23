وزير خارجية بولندا: يجب على الغرب إعادة التسلح لمواجهة التهديد الروسي

دعا وزير الخارجية البولندي الجديد، الدول الأوروبية إلى تعزيز خططها طويلة المدى للإنتاج العسكري بعد عودته من أول زيارة خارجية له إلى أوكرانيا المجاورة.

وقال رادوسلاف سيكورسك، في مقابلة أجريت معه في وارسو، بعد ساعات قليلة من عودته من كييف يوم السبت: "لا يتم حسم الحروب من خلال الاشتباكات التكتيكية، بل من خلال القدرات الصناعية، ونحن متخلفون عن المنحنى".

وأضاف: "نحن كغرب أغنى من روسيا بـ 20 مرة، لكن إذا وضعت روسيا اقتصادها على أساس زمن الحرب وواصلنا نحن على أساس وقت السلم، فيمكنهم أن يتفوقوا علينا في الإنتاج". وقال إنه يتعين على الحكومات تقديم عقود طويلة الأجل لشركات الأسلحة، أو تمويل التصنيع بنفسها.

والتقى سيكورسكي، الذي تولى منصب وزير الخارجية هذا الشهر، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم الجمعة.

كما التقى برئيس الوزراء دينيس شميهال ووزيري الخارجية والدفاع في البلاد. جاءت رحلته في وقت أصبح فيه المزاج العام في أوكرانيا مظلمًا وسط إرهاق ساحة المعركة، وبداية شتاء آخر، والخوف من تراجع الدعم من العواصم الغربية، مع حظر حزم التمويل الرئيسية من كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت عيد الميلاد.

وقال سيكورسكي: "كان من السهل أن نكون متحمسين لأوكرانيا عندما كانوا يستعيدون الأراضي: الاختبار الحقيقي لصبرنا وتصميمنا هو الآن، عندما يكون هناك طريق مسدود".

وكانت بولندا واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير، مدفوعة بتاريخها المضطرب مع روسيا والمخاوف البولندية القديمة بشأن التوسع الروسي.

ومع ذلك، في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية التي شهدت تنافسا شرسا في أكتوبر، توترت العلاقات مع سعي حزب القانون والعدالة الحاكم للاستفادة من المشاعر المعادية لأوكرانيا في بعض أجزاء المجتمع البولندي.

وتحول الجدال حول صادرات الحبوب إلى حادثة دبلوماسية كبرى، وبدأ سائقو الشاحنات البولنديون أيضًا في فرض حصار مستمر على الحدود البولندية الأوكرانية.