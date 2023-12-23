السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف خسائر جديدة فى صفوف جيش الاحتلال (فيديو)

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن أعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي ستكون مستمرة سواء في عمليات التوغل البرية داخل قطاع غزة أو القصف المباشر من خلال الطائرات الحربية؛ لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتوقف في حربه على غزة إلا بعد القضاء على حركة حماس، كما يروج دائمًا من خلال خطابات الحكومة الإسرائيلية.


وأكدت أبوشمسية، خلال مداخلة بالفيديو مع القناة، أن هناك العديد من الخسائر الجديدة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المباشرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي يشكل ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.

غزة الحكومة الاسرائيلية جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال القدس القاهرة الإخبارية القصف قطاع غزة عمليات التوغل البرية نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي حماس فصائل المقاومة المقاومة الفلسطينية حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

"الأرصاد" تكشف مدى تأثر مصر بالعاصفة بيا

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف خسائر جديدة فى صفوف جيش الاحتلال (فيديو)

"كولر" يجتمع مع جهازه المعاون ولاعبي الأهلي لوضع برنامج الإعداد للسوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم