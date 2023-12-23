الاحتلال: نوسع عملياتنا فى شمال وجنوب غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إنّ الجيش يوسع من عملياته العسكرية في شمال وجنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم يخوضون معارك ضارية في معاقل حركة حماس.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناةالقاهرة الإخبارية، أن الجيش تحفظ على 30 ألف قطعة سلاح بما فيها صواريخ وعبوات ناسفة خلال القتال في غزة، كما هاجمنا أهدافًا لحزب الله من بينها بنى تحتية.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن جيش الدفاع الإسرائيلي يخوض حربًا صعبة تتطلب وقتًا وثمنًا باهظًا.