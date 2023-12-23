وكيل "صحة البحيرة" يفتتح ورشة عمل خاصة بالمشاركة المجتمعية بالعيادات المهيئة

افتتح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ورشة عمل عمل خاصة بالمشاركة المجتمعية بالعيادات المهيئة لتقديم خدمات الشباب والمراهقين بإدارات دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

جاء ذلك فى حضور الأستاذة الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بالوزارة، والدكتور جمال الكاشف مدير عام الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين، والفريق الوزاري المرافق لها، الدكتور محمد محمود أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيره، والدكتورة فايزه زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي

كما حضر الدكتور أسامه البلكى رئيس مجلس الصحة الإقليمى بمحافظة البحيرة، وبحضور مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية، وكذلك السادة مديري الإدارات الفنية المعنية بالهيئات والمصالح الحكومية المشاركة فى تدشين المبادرة.

وفى كلمته أمام الحضور رحب الدكتور هاني جميعة بجميع الضيوف الكرام، وتناول الدور الهام الذى تقوم به العيادات صديقة الشباب والمراهقين بالمحافظة، فى التعامل مع أهم المشكلات النفسية والسلوكية والصحية المرتبطة بفترة المراهقة، وتقديم الدعم والتوعية الصحية والمشورة لفئة الشباب والمراهقين المترددين على الوحدات الصحية فى المرحلة العمرية من 10 الى 24 سنة، مع تقديم التوعية والمشورة للتعامل مع الأمراض المزمنة والأمراض المعدية ومشاكل التغذية والأنماط السلوكية المختلفة من التدخين والإدمان والعنف وزواج القاصرات، وبيان الوحدات المختارة بإدارات دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت.





وتناولت الدكتورة سعاد عبد المجيد أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية بخدمات الشباب والمراهقين ومبادرات وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة والسكان ومبادرات وزارة التضامن والتربية والتعليم والدعم الدينى لوزارة الأوقاف والكنيسة المصرية.

حيث سيتم دعم تلك المؤسسات بالخدمات التوعوية اللازمة للتعامل مع مشاكل الشباب والمراهقين والتعريف بالعيادات المفعلة بالوحدات الصحية بالمحافظة وكذلك التنسيق لعمل فاعليات مشتركة بينهم، وذلك فى إطار الخطة القومية ورؤية مصر 2030 من أجل النهوض بفئه الشباب والمراهقين والعمل على حل مشاكلهم والتى تتمثل أغلبها فى مشاكل سوء التغذية وقلة الأنشطة البدنية والحركية وايضا المشاكل النفسية والسلوكية المختلفة.

بينما تحدث الدكتور جمال الكاشف عن دور العيادات المهيئة لتقديم خدمات الشباب والمراهقين على مستوى الجمهورية، واهتمام وزارة الصحة والسكان بتقديم التوعية والمشورة لفئة الشباب والمراهقين وتقديم خدمات مميزة لهم من خلال قطاع الرعايه الصحية والتمريض والمتمثل في الإدارة العامة لرعايه اطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة والسكان بالعيادات صديقه الشباب وذلك لزياده الطلب والدعم لهذه العيادات.

ووجه الدكتور جمال الشكر والتحية لفريق العمل بالبحيرة وخص بالشكر الدكتور هاني جميعة، والدكتورة نهى عابدين مدير ادارة الصحة المدرسية والفيروسات الكبدية والدكتور ياسر السيسي مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية،ثم تحدث السادة الحضور عن الأدوار المتعددة للمشاركة المجتمعية بالعيادات المهيئة لتقديم خدمات الشباب والمراهقين.

ففى كلمته بين فضيلة الدكتور محمد محمود أبوحطب عن دور مديرية الأوقاف فى الإهتمام بالنشئ والشباب والترويج لدور المشاركة المجتمعية بدور العبادة،، وتوجيه المجتمع بأماكن العيادات المختاره بالمناطق، الطبيه لزياده الطلب على الخدمة المقدمة للفئة المستهدفة، والترويج للخدمات المقدمة من خلال العيادات المختارة.

بينما تناول الدكتور إبراهيم خضر دور مديرية الشباب والرياضة بالبحيره فى التنسيق والتعاون مع المناطق الطبية في تنفيذ برامج مشتركة الهدف منها الفئة العمرية المستهدفة للإستفادة من الخدمات المقدمة بالعيادات، وتوحيد الرسائل الصحية المستهدف بها هذه الفئة.

كذلك تناول الدكتور يوسف الديب دور مديرية التربية والتعليم بالبحيرة فى تعريف أعضاء المجتمع المدرسي بالمشاركة المجتمعية بأماكن العيادات المختارة،لزيادة الطلب عليها، وتعريف المجتمع المدرسي بأهمية خدمات التوعية والمشورة المقدمة للطلبة للفئة العمرية المستهدفة للمشاركة الفعالة في رفع وعي الطلاب عن إسلوب الحياه الصحي، ومكافحة السلوكيات الضارة، والتنسيق مع مديري المناطق الطبية المختاره لعقد نداوات لرفع الوعي الصحي بالمنشأت التعليمية.

بينما تناولت الدكتورة فايزة زايد دور مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، فى تعريف العاملين بدور الأيتام والمؤسسات العقابية بالخدمات المقدمة من خلال العيادات بالمناطق المختارة، والتنسيق مع مديري المناطق الطبية المختارة لعقد نداوات لرفع الوعي الصحي بالدور والمؤسسات العقابيه، ورفع الوعي للعاملين بإدارات التضامن بالمناطق المختارة لكيفية التعامل مع الفئة العمرية المستهدفة بالدور والمؤسسات العقابيه لتحسين الحالة الصحية للفئات المستهدفة ببرنامج تنمية الأسرة في رفع الوعي.