لماذا لم يرفع البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

تحدث أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على مصر والدول الأخرى، مشيرًا إلى أن العالم يواجه أزمات اقتصادية متعددة، وأن كل دولة لها طريقة خاصة في التعامل معها، حسب هيكلها الاقتصادي وشبكة الحماية الاجتماعية التي توفرها لمواطنيها.

وقال غنيم، في حوار خاص مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "التضخم أصبح تحت السيطرة على مستوى العالم، وهذا يعني أن الأسعار لن ترتفع بشكل كبير". وأضاف: "البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن عن أنه لن يزيد سعر الفائدة مجددًا، وهذا يعني أن التمويل سيكون أسهل".

وتابع: "الاقتصاد العالمي يشهد تعافيًا بطيئًا، وهذا يعني أن النمو سيكون محدودًا". وأكمل: "كل دولة لها خصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تأثرها بالأزمات الاقتصادية يختلف عن الدول الأخرى".

وأوضح، أن مصر تمتلك مزايا اقتصادية تميزها عن الدول الأخرى، مثل السوق الداخلية الكبيرة والتنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وأنها تسعى لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة والتعليم والصحة والبحث العلمي، وأنها تواجه تحديات اقتصادية تتمثل في الدين العام والعجز المالي والبطالة والفقر والتضخم.