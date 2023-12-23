السجن 15 عامًا لعامل تعدى على ابنته جنسيًا بالقوة فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة اليوم السبت، بالسجن 15عامًا لعامل بعد إدانته بهتك عرض نجلته القاصر بالقوة وتجريدها من ملابسها ولمس مواضع عفتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وعضوية المستشار سعد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمد أحمد شعبان والمستشار محمد جلال الزنفلي، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 10933 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1942 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة. كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة قد أحال المتهم "أحمد.أ.ج"محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 15/6/2023 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، هتك عرض نجلته المجنى عليها "م" والتى لم تبلغ من العمر 18 عامًا من عمرها بالقوة، بأن حاول تجريدها من ملابسها وبرفضها أجهز عليها وأمسكها من مواضع عفتها، وتحسس بجسده عموم جسدها حال كونه من أصولها وممن لهم سلطة عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم عرض حياة الطفلة المجنى عليها للخطر، وذلك بارتكاب الجريمة موضوع التهمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأدلت المجنى عليها "15 عامًا" طالبة بشهادتها أمام جهات التحقيق أنه حال تواجدها بمسكنها، فوجئت بوالدها يطلب منها تجردها من ملابسها وبرفضها، أجهز عليها وأمسك مواضع عفتها وتحسس بجسده عموم جسدها، وعزت قصده هتك عرضها بالقوة. وشهد النقيب محمد عبدالجواد الألفى، معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة، على تحرياته السرية، التي توصلت إلى صحة ارتكاب الواقعة على نحو ما شهدت به المجنى عليها.