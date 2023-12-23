حبس تشكيل عصابى يتاجر فى المخدرات ويسرق الشقق بالجمالية 4 أيام

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، بحبس تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وسرقة المحال والشقق السكنية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول نشاطهم الإجرامي.

كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على المعمل الكيميائى لفحصها.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 7 أشخاص، "لاثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 4 عملاء، بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهم "لفافة بداخلها مخدر الهيروين- مجموعة من المفاتيح المُصطنعـة- حلق ذهــب- حقائب سفر بداخلها بعض الملابـــس" عقب قيامهم بسرقة (خاتم ومحبس "ذهب"- متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع، وأنهم وراء ارتكاب وقائع أخرى بذات الأسلوب.

كما ضُبط بحوزة اثنين منهم "بعض المشغولات الذهبية والفضية".