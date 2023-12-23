السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يبدو المشهد العسكرى فى الحرب الروسية الأوكرانية؟

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

كشف الدكتور رامي القليوبي، الباحث السياسي، عن آخر تطورات الأحداث في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا قد طال أمدها، وهي تقترب الآن من نهاية عامها الثاني.

وأضاف، أنه خلال عام مضي قد طرأ تغيرات كثيرة علي المشهد بين روسيا وأوكرانيا في المجالين الميداني والدولي، موضحًا أنه في الشهر الماضي قد كان هناك تكافؤ على الأرض بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد رامي القليوبي، الباحث السياسي، أن الرهان الرئيسي لروسيا في الأزمة مع أوكرانيا يتمثل في الانتظار لأول فترة.

روسيا وأوكرانيا اكسترا نيوز رامي القليوبي

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