عماد أبوالرب: الجميع يتمنى أفقًا سياسيًا لتسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا

كشف الدكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، عن آخر تطورات الأحداث في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن مقتل وإصابة آلاف الجنود الأوكرانيين خلال أسبوع.

وأضاف أن الجميع يتمني أن يكون هناك أفق وتسوية سياسية لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأكروانيا، ولكن في ظل غياب هذا المسار الحرب تحصد خسائر كبيرة بين الجانبين.

وأشار إلى أن الأرقام التي تذكر الآن غير دقيقة، لأنها تذكر لإرضاء شعوب الدولتين، سواء من روسيا أو أوكرانيا، موضحًا أن هناك مجرد مناوشات على الأرض علي الجبهات بين الدولتين.