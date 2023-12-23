السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلى ينفى علاقة الاحتلال بالسفينة التى تم استهدافها قرب الهند

سفينة - ارشيفية
سفينة - ارشيفية

أعلن إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، أنه لا علاقة لإسرائيل بالسفينة التي استهدفت قرب الهند، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

المسيرة التي هاجمت سفينة قرب الهند خرجت من إيران

وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن المسيرة التي هاجمت سفينة قرب الهند خرجت من إيران.

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت عن أن مسيرة تهاجم سفينة جنوب غرب الهند، منوهة بأنه تم إخماد حريق بالسفينة جراء الهجوم.

وتابعت: لا إصابات بين أفراد طاقم السفينة.

إسرائيل إعلام إسرائيلي قرب الهند الهند لا علاقة لإسرائيل بالسفينة هيئة التجارة البحرية البريطانية

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إعلام إسرائيلى ينفى علاقة الاحتلال بالسفينة التى تم استهدافها قرب الهند

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