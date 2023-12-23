إعلام إسرائيلى ينفى علاقة الاحتلال بالسفينة التى تم استهدافها قرب الهند

أعلن إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، أنه لا علاقة لإسرائيل بالسفينة التي استهدفت قرب الهند، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

المسيرة التي هاجمت سفينة قرب الهند خرجت من إيران

وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن المسيرة التي هاجمت سفينة قرب الهند خرجت من إيران.

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت عن أن مسيرة تهاجم سفينة جنوب غرب الهند، منوهة بأنه تم إخماد حريق بالسفينة جراء الهجوم.

وتابعت: لا إصابات بين أفراد طاقم السفينة.