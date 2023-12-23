السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبات كفرالشيخ تحصل على مركزين على مستوى الجمهورية فى مسابقة "فرسان القراءة"

مكتبات كفر الشيخ
مكتبات كفر الشيخ

 حصل توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، على  المركزين الـ8 والـ10 في المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم" فرسان القراءة"،  تحت شعار اقرأ بالمصري، والتي شارك فيها الطلاب من كل محافظات الجمهورية من خلال توجيه المكتبات.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل الوزارة، الطالب إبراهيم أحمد إبراهيم بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية لحصوله على المركز الـ8 على مستوى الجمهورية، ولمى أسامة أحمد محمد، الطالبة بمدرسة الحسيني للتعليم الأساسي، لحصولها على المركز الـ10 على مستوى الجمهورية.

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ووعد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل الوزارة بتكريم الفائزين، موجها الشكر لأسر الطالب والطالبة، والمشرفين عليهما، وكل من شجعهما على المشاركة، ولتوجيه المكتبات بقيادة خالد بدر، موجه عام المكتبات.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مسابقة فرسان القراءة، شارك فيها الطلاب في المراحل الـ3، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي مسابقة من المسابقات الهامة التي لها دور كبير في تشجيع الطلاب على القراءة والتثقيف والإبداع.

وأكدا أن من ضمن أهداف المسابقة تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء ونشر التسامح والاعتدال وقبول الآخر بالإضافة لتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في كل المجالات.

وتقوم المسابقة على مناقشة الطلاب في موضوعات محددة للمراحل التعليمية أولا: تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (المدارس الابتدائية)، معنى اسم مصر وموقعها الجغرافى ودورها داخل الوطن العربى وقارة إفريقيا _ أهم القصص الشعبى المصري ودوره في مكافحة الاحتلال والظلم.

ثانيا: طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساسى (المدارس الإعدادية) أهم الكتاب والشخصيات المصرية التي أثرت في العالم _ أهم المعالم السياحية في محافظتك مع توضيح كيف تم اكتشافه وقصته.

ثالثا: طلاب المدارس الثانوية: تحدث عن الحضارة المصرية في إحدى فتراتها المفضلة لديك (الفرعونية _ القبطية _ الإسلامية _ الحديثة)، المشكلات المصرية المعاصرة (المناخ _ تلوث المياه _ تلوث الهواء _ الزيادة السكانية)، تمت مناقشة جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية في المهارات المكتبية والمعلومات العامة إلى جانب ضرورة وجود حصيلة قرائية، وذلك من خلال فريق تحكيم مكون من 3 أعضاء من موجهى أوائل وموجهى تخصصات (المكتبات _ الدراسات الاجتماعية _ التربية الاجتماعية)، وبعد الانتهاء من التصفيات النهائية على مستوى المديرية، شكلت الإدارة العامة للمكتبات لجان التحكيم المركزى على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2023، للتحكيم بين الطلاب الذين جرى تصعيدهم من المديريات، لتقييمهم، والإعلان عن الفائزين على مستوى الجمهورية.

تعليم كفر الشيخ قسم المكتبات المدارس الثانوية محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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