كأس السوبر للأندية الأبطال.. موقف مصابي بيراميدز من اللحاق بمواجهة فيوتشر

أصبحت الشكوك تحيط حول فرص لحاق بعض نجوم فريق بيراميدز، بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بمسماها الجديد، وتحديدا أمام مودرن فيوتشر، في إطار مباريات دور نصف النهائي.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر بكأس السوبر للأندية الأبطال

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر، الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي سوبر الأندية الأبطال.

وشهدت قائمة السماوي، التي أعلن عنها المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، إلى رحلة العاصمة الإماراتية أبوظبي، وجود جميع اللاعبين المسجلين في قائمة بيراميدز، بما فيهم الحارس الدولي أحمد الشناوي، الذي يعاني من كسر في الضلوع، واحتياجه للراحة السلبية لمدة شهر، وبالتالي يصبح غيابه عن مباريات البطولة بشكل كامل شبه مؤكد.

البطولة سوف تقام على مدار أسبوع واحد فقط، حيث تبدا بعد غدا الاثنين 25 ديسمبر 2023، وتنتهي الخميس المقبل 28 من الشهر ذاته.

وهناك أيضا إبراهيم عادل الجناح الأيسر، الذي يعاني من الإصابة في كاحل القدم، ويواصل برنامجه التأهيلي على أمل لحاقه بالبطولة، لكن هناك صعبة كبيرا.

أما الثنائي محمود مرعي والمغربي محمد الشيبي، فمازال موقفهم غامضا حتى الآن، بسبب إصاباتهم العضلية، ويخوضان تدريبات مكثفة للحاق بمباراة مودرن فيوتشر.

ويشارك يراميدز، في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات، للمرة الثانية على التوالي، عقب مشاركة النسخة الماضية، والتي تلقي فيها الفريق السماوي الهزيمة أمام الأهلي بهدف نظيف بالإمارات أيضا.

وتشهد النسخة المقبلة من مونديال الأندية الأبطال، مشاركة 4 فرق وهم (الأهلي بطل نسخة دوري نايل الماضية، وبيراميدز الوصيف، ومودرن فيوتشر رابع الدوري، وسيراميكا كليوباترا، بطل كأس رابطة الأندية المحترفة).

قائمة بيراميدز لبطولة سوبر الأندية الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.