ممدوح عيد يعقد جلسة مع لاعبي بيراميدز وباتشيكو قبل ضربة البداية بالسوبر

عقد ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبيل انطلاق مرانهم الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري للأبطال بالإمارات، ومواجهة مودرن فيوتشر.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر بسوبر الأندية الأبطال

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر، الاثنين المقبل 25 ديسمبر الجاري، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر للأندية الأبطال، بمسماها الجديد.

وقال رئيس بيراميدز خلال حديثه مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، إن الفريق فقد تركيزه ومستواه المعروف خلال آخر مباراتين له في الدوري ودور المجموعات من دوري الأبطال، بسبب بعض الأخطاء الذاتية التي لا يمكن السكوت عليها ويجب علاجها فورا.

أضاف عيد بأنه يثق كثيرا في أن الفريق لم يواجه خصما أفضل منه، وجميع المباريات التي خاضها بيراميدز كان بإمكانه الفوز بها، لأنه الأفضل ويمتلك المجموعة الأفضل، ولكن كان دائما الفريق هو من يفرط في الفوز ولن يرضى بمثل هذه الأخطاء مستقبلا ولابد وعلى الفور من العودة لمسيرة الانتصارات مرة أخرى في جميع البطولات.

رئيس بيراميدز، قال للاعبين إن لهم بالفعل أهمية كبيرة بالنسبة للنادي، ولكن يبقى النادي أكبر وأهم من أي لاعب، ومن يشعر بأنه أكبر من الفريق فلن يكون له مكان داخل النادي.

وشدد رئيس بيراميدز، على أنه يجب أن يظهر الوجه الحقيقي للفريق خلال مباريات كأس السوبر للأبطال، ولابد من الفوز في اللقاء الأول المهم للغاية أمام فيوتشر لأنه سيحدد مسار الفريق في البطولة، أيا كان الفريق الذي سنواجهه في النهائي، وشدد أنه لن يقبل بغير الفوز والعودة بالكأس.

قائمة بيراميدز لبطولة سوبر الأندية الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.