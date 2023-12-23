عبدالله السعيد يوافق على التراجع عن الاعتزال الدولي.. وحسم القرار في يد فيتوريا

فتح الجهاز الفني للمنتخب الوطني، خط اتصال مع عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، في الساعات الأخيرة؛ لمعرفة قراره من إمكانية التراجع عن الاعتزال الدولي، حال ضمه للفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن عبدالله السعيد وافق على التراجع عن الاعتزال الدولي بشرط تواجده في القائمة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد اختار 55 لاعبا في القائمة المبدئية لبطولة إفريقيا وتواجد عبدالله السعيد في هذه القائمة رغم اعتزال اللعب دوليا منذ عامين تقريبا .

وأشار المصد، إلى أن عبدالله السعيد من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، وبطولة إفريقيا تحتاج لاعبين لديهم خبرات دولية، وسيكون إضافة قوية للمنتخب، حال ضمه لصفوف الفراعنة في بطولة الأمم.

وأضاف أن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة لم يستقر بشكل رسمي على تواجد "السعيد" في القائمة النهائية، وفرصته قائمة للتواجد فى بطولة إفريقيا مثل كل اللاعبين، وسيحدد روي فيتوريا مصير الـ27 لاعبا المختارين للقائمة النهائية، قبل يوم 3 يناير وهو الموعد الذى سيتم خلاله إرسال القائمة النهائية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.

قائمة منتخب مصر المبدئية للمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية بكوتديفوار

وجاءت قائمة الـ55 لاعبا كالتالي

حراسة المرمي: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.