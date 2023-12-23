السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة ينظم ورشة عمل لجراحات نادرة

مركز جراحه القلب
مركز جراحه القلب والصدر وجراحه الاوعيه الدمويه.

نظمت جامعة  المنصورة تحت إشراف الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وسامر رجال مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، ورشة عمل وبث حى لجراحات نادرة يشارك فيها 200 طبيب من كادر وزارتى الصحة والتعليم العالي.

وينظم مركز جراحة القلب والصدر بالجامعة، ورشة عمل عن عمليات استبدال جذع الشريان الأورطى وعمليات روس فى الفترة من  25؛26 من الشهر الجارى.

تنظم الورشة تحت إشراف الدكتور سامح حسانين رئيس المؤتمر والدكتور محمد سند مقرر المؤتمر.

وقال الدكتور محمد سند مقرر المؤتمر ونائب مدير المركز، إن الورشة عبارة عن استخدام الأنسجة الحيوية والحفاظ على الصمامات الطبيعية الخاصة بالمريض فى عمليات مرضى الصمام والشريان الأورطي.

وأشار إلى أن المؤتمر يستضيف الدكتور سامح سعيد أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة نيويورك، وسيتم عمل بث مباشر من غرف العمليات مباشرة إلى قاعة الاجتماعات والتى يشارك بها 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الامتحانات بكليتي الآداب والحقوق

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة خلال جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات، متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا حيث يؤدي الامتحانات نحو 210 آلاف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للامتحانات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم السبت، للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتى الآداب والحقوق للعام 2023-2024، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستقبله خلال الجولة بكلية الآداب الدكتور محمود الجعيدى عميد بكلية الآداب، الدكتور وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

وتفقد خلال الجولة بالكلية أعمال الامتحانات بمختلف الأقسام، مركز التصحيح الإلكترونى، الكنترول المركزى، كما تفقد ما تم انجازه بإنشاءات الكلية واستقبله بكلية الحقوق الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية، والوكلاء لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد خلال الجولة أعمال الامتحانات بقاعات الاختبارات الإلكترونية والمدرجات لمرحلتى الليسانس  والدراسات العليا كما تفقد ما تم من عمليات تطوير بالمدرجات الكبرى بالكلية.

كما قام رئيس الجامعة خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.
 

جامعة المنصورة المنصورة شريف خاطر كلية الطب أشرف شومة

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