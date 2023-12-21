الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مسن متفحما في حريق بمزرعة دواجن بمحافظه الدقهلية

جثه
جثه

لقي مسن بمحافظة الدقهلية، مصرعه بعدما تفحمت جثته إثر حريق هائل شب في مزرعة دواجن، بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب،مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بنشوب حريق هائل في مزرعة دواجن بقرية ميت فارس دائرة المركز، ومصرع شخص.

وانتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث المركز وضباط الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن الحريق شب في مزرعة دواجن على مساحة 300 متر، ملك المواطن أحمد الصعيدي، واستأجرها المواطن محمود عبد الشافي محمد الموجي، ويبلغ من العمر 75 عامًا، مقيم بقرية ميت سويد، وأسفر الحريق عن مصرع المستأجر متأثرًا بإصابته بحروق شديدة وتفحم الجثمان واحتراق سقف المزرعة وتبين من المعاينة الأولية أن السبب في اندلاع النيران هو حدوث ماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس العآم تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات. 

محافظة الدقهلية قريه ميت فارس مركز بني عبيد دكرنس مدير أمن الدقهلية

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