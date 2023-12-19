الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح قسم الأورام بمستشفي المنصوره الدولي بتكلفة 4 ملايين جنيه

محافظ الدقهلية يفتتح
محافظ الدقهلية يفتتح قسم الأورام بمستشفي المنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قسم الأورام بمستشفي المنصورة الدولي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بتكلفة 4 ملايين جنيه بمشاركة المجتمع المدني، وتفقد المستشفي التى تشهد أعمال التطوير الجارية والتي تتم علي مرحلتين بتكلفة إجمالية 310 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الأولي تطوير البنية التحتية ( المصاعد  والسباكة ودورات المياه وشبكة الغازات ) والمقرر انتهائها نهاية 2024.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفي الدولي بالمنصوره، الدكتور أحمد النقيب نائب مدير المستشفي الدولي، وممثلي جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه المسئول عن تطوير المستشفي.
 

وأكد المحافظ، علي أن ما يحدث في عهد الرئيس السيسي من تطوير لكافة المستشفيات الصحية لم يشهده القطاع الصحي في مصر من قبل من خلال دعم المستشفيات بالاجهزه الطبيه الحديثه والمتطورة وانشاء مستشفيات جديده وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستغير وجه القطاع الطبي في مصر.
 

مختار: أكبر مستشفي بالدقهلية

وأشار “مختار”، إلي أن مستشفي الدولي بالمنصورة هو اكبر مستشفي بالدقهلية وأعمال التطوير الجارية بها من أجل تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة لتكون علي أعلي مستوي من الكفاءة والجاهزية لاستقبال المرضي وإجراء الجراحات المتنوعة.
 

ووجه المحافظ، بتكثيف الأعمال الجارية وزيادة فرق العمل والعمل علي مدار 24 ساعة من أجل الانتهاء من المرحلة الأولي قبل البرنامج الزمني لخدمة المرضي والمترددين والانتقال إلي المرحلة الثانية.
 

وأكد المحافظ، علي أننا نعمل جميعًا كل في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين، مؤكدًا علي أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ واخت وابناء لنا جميعا يجب أن نراعي ضمائرنا جميعا معهم.
 
 وثمن المحافظ، دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي يعد شريك أساسي في تطوير المنظومة الصحية ومشاركته في تطوير كافة القطاعات التعليميه والخدمية.

محافظ الدقهلية يفتتح قسم الأورام بمستشفي المنصورة
محافظ الدقهلية يفتتح قسم الأورام بمستشفي المنصورة
محافظ الدقهلية يفتتح قسم الأورام بمستشفي المنصورة
محافظ الدقهلية يفتتح قسم الأورام بمستشفي المنصورة
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مستشفي المنصوره الدولى المنصورة السيسي

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