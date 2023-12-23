السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الفتيات الصغيرات التابع لمكتب العمل الإيبارشي

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد اليوم السبت، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الفتيات الصغيرات، التابع لمكتب العمل الإيبارشي بالإيبارشية.

جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف، مسؤول المكتب، حيث ألقى نيافة المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "روحانية الصلاة والتسبيح"، كما تضمن الاجتماع أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى الاحتفال، بختام العام الميلادي الحالي.
تدق أجراس الكنائس الغربية فى التاسعة من مساء الأحد، إيذانًا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربى، على رأسها كنائس الأقباط الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والروم الأرثوذكس، والكلدان، والكنيسة الأنجليكانية الأسقفية.

وتستعد هذه الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بعد غدٍ الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣، على أن يترأس قادتها صلوات القداس الإلهى مساء غد الأحد الموافق ٢٤ من الشهر نفسه. وحرصت الكنائس التابعة للتقويم الغربى على تعليق زينة وأضواء عيد الميلاد فى مداخلها وباحاتها الداخلية والخارجية، إلى جانب وضع «نموذج» لـ«مذود البقر»، الذى ولد فيه السيد المسيح بمدينة «بيت لحم»، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل أخرى تروى قصة الميلاد.  وكثفت وزارة الداخلية من استعداداتها الأمنية لتأمين الاحتفالات، عبر تركيب حواجز حديدية أمام مقار الكنائس التى يقام فيها قداس الغد، لمنع مرور السيارات فى محيطها، مع السماح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية، واستخدام كواشف معادن، علاوة على الاستعانة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، مساء غدٍ الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد، فى كاتدرائية «السيدة العذراء مريم» بمدينة نصر، بحضور مطارنة الكنيسة الكاثوليكية، من بينهم الأنبا باسيليوس، مطران سوهاج، والأنبا بطرس، مطران المنيا، والأنبا باخوم، المعاون البطريركى، والأنبا توماس، مطران الجيزة، والأنبا دانيال لطفى، مطران أسيوط. وينتظر أن يرأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريك الكرازة المرقسية، وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للكنيسة الكاثيوليكية، صباح بعد غد الإثنين. يُشارك فى حضور قداس الأحد، لتقديم التهنئة للكنيسة الكاثولكية، مندوب من رئاسة الجمهورية، ومندوب عن وزارة الداخلية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، على أن يستقبلهم بطريرك الأقباط الكاثوليك قبيل بدء صلوات العيد. 

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