أول من قدم "الشعراوي" وتزوج من صباح وشاركها بطولة "ثلاثة رجال وامرأة"

شارك الإعلامي أحمد فراج، زوجته الشحرورة أو الفنانة صباح، بطولة فيلم ثلاثة رجال وامرأة، إنتاج عام 1960 وهو نفس العام الذي تزوجا فيه.

ثلاثة رجال وامرأة يجمع أحمد فراج وصباح

استقبلت دور العرض المصرية في العام 1960، فيلم “ثلاثة رجال وامرأة”، عن قصة وسيناريو وحوار لـ نيروز عبد الملك، وشاركه السيناريو والحوار السيد بدير، ومن إخراج حلمي حليم، وقادم ببطولة الفيلم الفنانة صباح، كمال الشناوي، سعاد حسني، عبد السلام النابلسي، وداد حمدي، محمد عبد القدوس، والإعلامي أحمد فراج، رائد البرامج الدينية في النلفزيون المصري، وأول من قدم محمد متولي الشعراوي في برنامجه الأشهر “نور علي نور”.

https://www.dostor.org/4574226

قام أحمد فراج في فيلم ثلاثة رجال وامرأة، بدور “جلال رأفت”، وهو طبيب بشري، وواحد من ثلاثة رجال تقع الفتاة “سامية” وأدت دورها صباح في الحيرة للاختيار بين واحد منهم زوجا لها.

أحمد فراج وصباح ثلاثة رجال وامرأة

تدور أحداث فيلم ثلاثة رجال وامرأة، حول “سامية”، فتاة ثرية مدللة لا يرفض لها والدها طلبا، وتحلم بالزواج والاستقرار كغيرها من الفتيات ممن هن في مثل سنها. يفتتح الفيلم بمشهد نسمع فيه صوت عبد السلام النابلسي في دور “أحمد عزمي” مذيع الراديو وهو يعلق علي مباراة كرة قدم، وسامية تتابعه بهيام وتقاطع شقيقتها الصغري “ثريا” وقدمت دورها سعاد حسني، التي كانت تستمع لبرنامج موسيقي، وعندما تخبرها ثريا بأن الموسيقي أفضل من كرة القدم تنفعل عليها وتهاتف الإذاعة ليضرب لها أحمد عزمي موعدا، وبالفعل يتقابلا في أحد الأندية الرياضية.

ومشهد بعد الآخر وموقف بعد الثاني تتصاعد الأحداث، لنجد سامية الفتاة متقلبة المزاج قد وقعت في حب لاعب التنس “مختار شريف” وأدي دوره كمال الشناوي، والذي تلتقيه في نفس النادي الرياضي وهي تبحث عن أحمد عزمي، في واحدة من مباريات التنس، وحتي تلفت انتباهه تفتعل عطل في سيارتها ليعرض عليها بدوره أن يوصلها لمنزلها بسيارته.

صباح تغني الحلو ليه تقلان لأحمد فراج

تتصاعد الأحداث عندما يذهب المعجبين أحمد عزمي وشريف مختار ليخطبا سامية، في الوقت الذي يصل خالها وقام بالدور الفنان الكبير محمد عبد القدوس، والذي يفاجئ بوجود شابين في المزل مع ابنتي شقيقته فتخبره سامية بالحقيقة وأنها حائرة ما بين الرجلين، في الوقت الذي يظن فيه الغريمين أن كلا منهما هو من ذوي قربة سامية، فواحد ابن العم، بينما الثاني ابن الخال، وتظل سامية تخرج مع الرجلين وتتوالي الأحداث.

https://www.dostor.org/4569584

يظهر الحبيب الثالث أو الرجال الثالث في فيلم ثلاثة رجال وامرأة، وهو الطبيب جلال رأفت ــ أحمد فراج ــ عندما يتصادم بسيارته مع سيارة سامية عند خروجها من النادي، وهنا تظهر قصة الحب الثالثة، إلا أن سامية تواصل صلتها وقصتها مع أحمد عزمي وشريف مختار، والذي تخبر جلال رأفت بدوره أن الرجلين من أقاربها.

لقطة من الفيلم

تصل أحداث فيلم ثلاثة رجال وامرأة لذروتها النهائية عندما تتكشف الحقائق، والخديعة والكذب الذي تمارسه سامية مع الرجال الثلاثة، وعندما يكتشف الثلاثة رجال حقيقتها يهجرها الجميع بمن فيهم الدكتور رأفت جلال، والذي تكتشف سامية أخيرا أنه الرجل الذي تريد الزواج منه واستكمال حياتها معه، إلا أنه يزجرها فترقد مريضة، إلا أن والدة الدكتور جلال تتأكد من صحة وصدق مشاعر سامية نحو ابنها فتصحبه إلي غرفة سامية في المستشفي والتي ترقد فيها مريضة، لتنتهي النهاية السعيدة ــ كعادة أفلام الأبيض والأسود ــ بزواج سامية من الدكتور جلال أو صباح وأحمد فراج.

في فيلم ثلاثة رجال وامرأة، غنت الشحرورة صباح لأحمد فراج واحدة من أشهر أغنايتها وهي “الحلو ليه تقلان قوي”، واستمر زواج صباح وأحمد فراج الذي قدم ما يقارب الـ 700 حلقة من برنامجه نور علي نور، منهم محمد متولي الشعراوي، وأصبح أمين اتحاد الإذاعات والقنوات الإسلامية في العالم.