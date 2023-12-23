"القاهرة الإخبارية": إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال رام الله

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، في نبأ عاجل بإصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال رام الله.

أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.