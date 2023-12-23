مديرية التموين بالاقصر تراقب مراكز تعبئة السلع الغذائية بالمدينة الصناعية بقرية البغدادي

تفقد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر،أحد مراكز تعبئة السلع الغذائية بالمدينة الصناعية بقرية البغدادي والذي يبلغ طاقته الانتاجية اكثر من 70 طن يوميا ،ويوجد به ماكينة ألية لتعبئة السكر وماكينة لتعبئة الدقيق ؛ومن خلال تلك الجولة تبين توافر كميات كبيرة من سلعة السكر الحر بمراكز التعبئة بالمحافظة

.

وعلى التجار الذين يرغبون في الحصول على سلعة السكر الحر التوجه الى اي مركز تعبئة متوفر به سلعة السكر لاستلام الكميات التي يحتاجونها لبيعها للمواطنين بالسعر المدون على الكيس.

وأهابت المديرية التجار عدم بيع السلع الغذائية،وخاصة سلعة السكر الحر بازيد من السعر المدون على الكيس.

وكذلك تهيب المواطنين بعدم شرائهم السلع بأكثر من السعر المعلن، والابلاغ المستمر عن التجار الذين يبيعوا السلع بازيد من سعرها المعلن لاتخاذ اللازم قانونا ضدهم.





كان قد استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال،اجتماع مجلس الوزراء الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعًا سوف تستقر الأسواق.

وقال الوزير: لدينا احتياطي كبير في المحافظات حاليًا، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالميًا بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاونًا كبيرًا من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف: هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.