الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، عن حركة المرور من معبر رفح البري أمس الجمعة من الاتجاهين.

وقالت بيان الهيئة، إن 418 من أصحاب الجوازات الأجنبية غادروا قطاع غزة و12 جريحا و10 مرافقين وإجمالي حركة المغادرة 440.

وأضافت الهيئة، أن المعبر استقبل من الأراضي المصرية مواطن وحالة وفاة و33 فردا من الوفد الأردني و23 وفدا أجنبيا وإجمالي الوصول 58.

وأما بخصوص حركة استلام شاحنات المساعدات الإنسانية، استلم الهلال الأحمر الفلسطيني 78 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح و8 شاحنات قطاع خاص عبر معبر رفح، و40 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

و تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وتقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية والغربية لمخيم لجباليا الواقع في شمال القطاع، كما تشن الطائرات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت منازل وأراضي زراعية في عدد من المناطق بالقطاع، ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر هذه المناطق وتمنع دخول سيارات الإسعاف إليها.

العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

من جانبها، تخوض قوات "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اشتباكات مسلحة منذ الأمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة جباليا، حيث أوقعت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص، وإصابة ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

وأعلنت بلدية غزة، عن انهيار منظومة خدماتها، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وانقطاع الوقود بشكل تام.