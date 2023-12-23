فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن دولة الاحتلال تثبت للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بسلوكها الإجرامي المتواصل أن استمرار الحرب بالطريقة الإسرائيلية سيفشل تطبيق قرار مجلس الأمن وتنفيذه بحكم إسرائيلي مسبق.

استمرار وتكثيف الجهد الدولى

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر اليوم السبت، ضرورة استمرار وتكثيف الجهد الدولي لاتخاذ قرار في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة.

الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين

وأدانت التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال والإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم 78 على التوالي، خاصة بُعيد القرار الذي اعتمده مجلس الأمن لتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم، في رسالة إسرائيلية رسمية واضحة على تحدي المجتمع الدولي، واستباق تنفيذ القرار بخلق المزيد من الظروف والمناخات بالميدان التي تعطل تنفيذه.

عدوان الاحتلال فى جميع مناطق قطاع غزة

ونوهت الوزارة إلى أن ذلك يتضح من خلال التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها، بالرغم من التحذيرات الدولية والأممية والمنظمات الدولية المختصة من حجم الكارثة الإنسانية التي تتعمق يوما بعد يوم.

النزوح من القتل إلى القتل الجماعى

وأكدت أن دولة الاحتلال لم تبق للمدنيين الفلسطينيين أي فرصة لالتقاط أنفاسهم والتمتع بلحظة هدوء إنسانية انتظارا لوصول تلك المساعدات، بل تغرقهم في دوامة من الموت والنزوح من القتل إلى القتل الجماعي، أو تتركهم ليموتوا أحياء بسبب سياسة التجويع، والتعطيش، وانعدام الدواء والعلاجات التي يحتاجها أي إنسان.

مواجهات مع قوات الاحتلال

وفي وقت سابق، أصيب شابان بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير أبومشعل شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرصاص الحي في ظهره، والآخر في القدم، نقلا على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في المنطقة الغربية منها، وداهمت عددا من المنازل، وأحد المحال التجارية، وفتشتها.