السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إجراء من مارسيل كولر قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

كولرمع الجهاز المعاون
كولرمع الجهاز المعاون

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم السبت، لبحث استعدادات الفريق لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، ضمن منافسات كأس السوبر المصري للأبطال.

وكلف مارسيل كولر التونسي ياسين الميكاري محلل الأداء، لتحديد مواطن القوة والضعف للمنافس، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا خفيفا في السعودية اليوم، قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا بعد غد الإثنين ضمن منافسات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودية، متجهة إلى الإمارات في السادسة مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر المصري للأبطال.

الأهلي يواصل تصدر تصنيف الأندية الإفريقية

 ونجح الأهلي في إضافة 4 نقاط  إلى رصيده في تصنيف الأندية الإفريقية، بعدما حقق الفوز في مباراتين في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في ديسمبر الحالي 2023، حيث فاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

وبهذا يواصل النادي الأهلي تصدره تصنيف الأندية الإفريقية عبر تاريخ بطولات إفريقيا للأندية وأيضًا تصنيف القرن الحادي والعشرين.

على صعيد التصنيف التاريخي للأندية الإفريقية والذي يرصد نتائج أندية إفريقيا في البطولات الإفريقية منذ بدايتها عام 1964، وصل رصيد الأهلي إلى 155 نقطة يليه الترجي التونسي برصيد 94 نقطة، ومازيمبي الكونغولي برصيد 83.5 نقطة والنجم الساحلي التونسي والزمالك المصري برصيد 77 نقطة لكل منهما.

أما على صعيد تصنيف القرن الجديد الحادي والعشرين فوصل رصيد الأهلي إلى 115 نقطة، يليه الترجي التونسي 67 نقطة، ومازيمبي برصيد 63.5 نقطة، والنجم الساحلي 58 نقطة، ثم الوداد البيضاوي برصيد 49 نقطة.

يذكر أن لائحة الاتحاد الإفريقي تمنح الفريق المشارك في كأس العالم للأندية نقطتين عن كل فوز في البطولة.

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