مصرع ربة منزل سقطت من قطار بكفرالشيخ

لقيت ربة منزل مصرعها، لسقوطها من قطار أثناء وقوفها على أحد أبواب العربات بمحطة سيدي غازي، وتعرضت لإصابات بالغة وتوفيت على إثرها، متأثرة بإصابتها داخل مستشفى سيدى غازي المركزي.

البداية بتلقى مدير أمن كفرالشيخ إخطارًا من مأمور السكك الحديدية بكفرالشيخ، يفيد بورود إشارة من الخدمة الأمنية بقطار رقم 507 والمتجه من كفرالشيخ إلى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، والتي تفيد بأنه في أثناء سير القطار وخروجه من محطة قطار سيدي غازي، كانت تقف ربة المنزل على باب إحدى عربات القطار، وفي أثناء سير القطار شعرت السيدة بدوار مفاجئ واختل توازنها وسقطت من القطار، ليجري نقلها إلى مستشفى سيدي غازي المركزي.

وبانتقال رجال الشرطة إلى المستشفى وسؤال زوجها ووالدها، قررا بأن المتوفاة ربة منزل متزوجة منذ عام تقريبًا، كانت متجهة إلى مسقط رأسها بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وفي أثناء وقوفها على أبواب إحدى عربات القطار، اختل توازنها نتيجة حدوث دوخة مفاجئة لها، ليجرى نقلها إلى مستشفى سيدي غازي المركزي، وتتوفى داخله متأثرة بإصابتها.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة، قررت التصريح بدفنها، عقب تقرير الطبيب الشرعي.