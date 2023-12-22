الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بأسوان

جثة
جثة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، إثر حادث اصطدام قطار، تحديدًا عند شريط السكة الحديد أمام قرية الأعقاب البحرية بمدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، وعلى الفور، تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مأمور مركز أسوان بلاغًا يفيد بمصرع شاب تحت عجلات القطار، وعلى الفور، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المركز، حيث تم معاينة الجثة ونقلها عبر الإسعاف للمشرحة، وتبيَّن أن الشخص الذي لقي مصرعه يُدعى "ياسر ضوي"- 46 سنة مقيم كوم أمبو بعد أن صدمة قطار.

وبالتحريات الأولية من الفحص، تبيّن أن الشخص الذي لقي مصرعه أثناء مرور المتوفي قضبان السكة الحديد أمام قرية الأعقاب البحرية صدمة القطار وتوفي على الفور.

حادث قطار أسوان مصرع شخص الأعقاب المشرحة

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