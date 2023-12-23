ضبط 4 أشخاص متهمين بسرقة مشغولات ذهبية وسيارة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات أمن (الفيوم، البحر الأحمر، بورسعيد)، في ضبط 4 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات مشغولات ذهبية وسيارة وهاتف محمول

مديرية أمن الفيوم

ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بالتحصل على كمية من المصوغات الذهبية من (مالك محل مصوغات ذهبية) على سبيل الشراكة وقيامه بالاستيلاء عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل ذلك لتعثره فـى التجارة.

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (عاطل وشقيقه) لقيامهما بسرقة سيارة ملك (أحد الأشخاص) حال تركها بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإسلوب المغافلة.

مديرية أمن بورسعيد

ضبط (سائق "تاكسى"، له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من (طالب) حال إستقلاله السيارة قيادته بدائرة قسم شرطة المناخ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وأضاف بارتكابه (واقعتين) وأرشد عن (الهاتفين المستولى عليهما) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.