19 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام خلال الحملات المكبرة على مدار 24 ساعة، بالاشتراك مع مديريات الأمن عن ضبط (240) دراجة نارية مخالفة، وضبط (19326) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (65) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية (10) منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.