الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

19 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرور
مخالفات مرور

أسفرت جهود قطاع الأمن العام خلال الحملات المكبرة على مدار 24 ساعة، بالاشتراك مع مديريات الأمن عن ضبط (240) دراجة نارية مخالفة، وضبط (19326) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (65) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية (10) منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام مخالفة مرورية متنوعة سائقي السيارات المواد المخدرة أعمال البلطجة

مواد متعلقة

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

ضبط 174 متهمًا بحوزتهم 204 قطع أسلحة نارية

ضبط القائمين على تطبيق "أوميجا برو" بعد النصب على المواطنين فى 3 ملايين جنيه

ضبط عصابة المخدرات والأسلحة فى الدقهلية

حملات مكبرة لاستهداف بؤر الإجرام فى دمياط وأسوان والمنيا

ضبط 340 تاجر مخدرات فى 24 ساعة

القبض على هاربين من تنفيذ أحكام فى 4 محافظات

ضبط رجل أعمال شهير هارب من أحكام فى الغردقة

الأكثر قراءة

«كولر» يعد بالفوز على أوراوا: سنقدم كل ما لدينا لحسم الميدالية البرونزية

عاجل.. الاتحاد الأوروبى: 100% من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر