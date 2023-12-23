السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعياد رأس السنة.. ارتفاع الإشغالات الفندقية بالبحر الأحمر واحتفالات هادئة تضامنًا مع غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشهد فنادق البحر الأحمر ارتفاعًا في الإشغالات الفندقية  خلال رأس السنة وأعياد الكريسماس، كما أن هناك أفواجا سياحية من مختلف الجنسيات تصل إلى البحر الأحمر لقضاء أول أيام العام الجديد داخل المنتجعات السياحية. 

ارتفاع الإشغالات الفندقية

يشير رامي فايز، الخبير السياحي ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إلى أن إشغالات فنادق مرسى علم ستصل إلى 80% خلال أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، حيث يستقبل مطار مرسى علم نحو 82 طائرة دولية خلال الأسبوع الجاري قادمة من ألمانيا، وبولندا، والتشيك، وبلجيكا.

وأضاف "فايز" أن نسب الإشغالات الفندقية مرتفعة بمنطقة البحر الأحمر ككل، حيث تشهد المقاصد السياحية بالبحر الأحمر تدفقات سياحية للاحتفال بموسم الأعياد المقبل داخل مصر، لافتًا إلى أن نسب الإشغالات الفندقية بالغردقة تصل إلى 80% خلال رأس السنة، وأن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ستعود إلى طبيعتها خلال مارس المقبل مع بدء الموسم الشتوي. 

احتفالات هادئة

من جهته، قال أبوالحجاج العماري، الخبير الفندقي، إن مظاهر الاحتفال بدأت تظهر على واجهات الفنادق المختلفة بمحافظة البحر الأحمر، خاصة بمدينتيِّ الغردقة ومرسى علم، بزينة الكريسماس ورأس السنة، وكذلك تزيين وإضاءة الطرق لاستقبال السياح في العام الجديد.

وأضاف "أبوالحجاج" أن احتفالات رأس السنة بالبحر الأحمر ستقتصر هذا العام داخل الفنادق دون صخب، تضامنًا مع شهداء غزة، موضحًا أن الجنسيات القادمة إلى البحر الأحمر تأتي من ألمانيا، إيطاليا، بولندا، التشيك، هولندا.

البحر الاحمر رأس السنة اعياد الكريسماس الاشغالات الفندقية مطار مرسى علم

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