القبض على متهم بالنصب على ذوي الهمم في بطاقات الخدمات المتكاملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

النصب والاحتيال على المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من بعض المواطنين، جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، بتضررهم من عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تمكينهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ومعاش تكافل وكرامة من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين في بعض الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.