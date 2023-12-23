القبض على شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمحافظة المنوفية.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا حال قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته مبلغ مالي عملات أجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته المبلغ المالي بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.