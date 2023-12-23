السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تحقيق 18 مليار جنيه أرباحًا بقطاع الأعمال نجاح كبير للحكومة

محمد عبدالحميد
محمد عبدالحميد

أشاد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة بصفة عامة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بصفة خاصة، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير وتحديث جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات الخاسرة داخل القطاع إلى شركات رابحة.

 18 مليار جنيه أرباحًا لـ72 شركة 

واعتبر عبدالحميد، فى بيان له أصدره اليوم، تصريحات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، التى كشف فيها عن تحقيق شركات قطاع الأعمال العام 18 مليار جنيه أرباحًا لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، تعبر عن نجاح كبير لسياسات الحكومة، خصوصًا أن تلك الشركات كانت تحقق خسائر قبل عام 2014.

وأعرب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن قطاع الأعمال العام سيكون واحدًا من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشاد الدكتور محمد عبدالحميد بمختلف القطاعات الرابحة، وفى مقدمتها قطاع الألومنيوم والسبائك والتعدين والأسمدة والكيماويات والأدوية والتشييد والتعمير والسياحة، مطالبًا الدكتور محمود عصمت بإعطاء أولوية قصوى لاستغلال الأصول غير المستغلة، وتحديث أساليب ونظم الإدارة داخل مختلف الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الاعمال الشركات

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