الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من رئيس تيار الحكمة العراقى لتهنئته بالولاية الجديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، الذي تقدم بالتهنئة له على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وثمَّن رئيس تيار الحكمة العراقي، الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جهته، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر إلى رئيس تيار الحكمة، على الاتصال الكريم، مشيدًا بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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