قانونية "مستقبل وطن": الحوار الوطنى أحدث حالة حراك سياسى غير مسبوقة

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطنى غير مفهوم العمل السياسى والحزبى، وأرسى قواعد التعددية الحزبية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكان له دور واضح فى الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن يكون له انعكاس على الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

حالة فريدة

وأشار عبداللطيف إلى أن الحوار الوطنى حالة فريدة من نوعها أكدت وحدة ونسيج الشعب المصرى، وأن الجميع يدعم ويساند ويقف خلف الدولة المصرية حتى ولو كانت له رؤية مختلفة ووجهة نظر مغايرة ولكن تبقى المصلحة العامة هى المسيطرة على الجميع مع اختلاف الأيديولوجيات وطريقة العرض، متابعًا: "هذا ما شاهدناه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحشد الملايين من المصريين فى مشهد أبهر وأذهل العالم أجمع".

وأكد عبداللطيف أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة الحوار الوطني رسالة بأن مصر تتمتع بتعددية سياسية ومناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي في البلاد ويؤكد التزام الرئيس السيسي بتعزيز قواعد الحوار وتعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، واتضح ذلك جليًا فى المخرجات للمرحلة الأولى.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن القيادة السياسية تعتبر الحوار الوطنى حالة خاصة للتوصل لحلول شاملة للتحديات الراهنة، وذلك من خلال التعبير عن آراء مختلف الأطراف، كما أنه يجسد مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهذه الرؤية الجديدة تعكس التزام الرئيس بتحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة التي تستند إلى قيم الحرية والعدالة ومشاركة المواطنين في صناعة القرار.

وكان قد أكد الرئيس السيسي خلال كلمته عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، أنه سيتم استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، وستتم الاستفادة من تلك الحالة الثرية، التى شهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعًا فى الأفكار والرؤى ناتجًا عن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية.