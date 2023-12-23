نوة الفيضة الصغرى.. أمطار غزيرة ونشاط للرياح بالإسكندرية (صور)

تعرضت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف أنحاء المدينة الساحلية في ثانى أيام نوة الفيضة الصغرى، التي تضرب المحافظة والسواحل الشمالية بأمطار غزيرة ورياح شديدة، مع انخفاض في درجة الحرارة وارتفاع منسوب البحر والأمواج.

وشهدت أحياء المنتزه شرق الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة، فيما تعرضت مناطق وسط المدينة لأمطار متوسطة مع استمرار نشاط الرياح على كل الأنحاء.

وتتعرض محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40-50 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2 إلى 3.5 متر.

رفع درجة الاستعداد القصوى

واستعدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لمواجهة تداعيات نوة الفيضة الصغرى التي تُعد من أشد النوات التي تتعرض لها عروس المتوسط، برفع حالة التأهب والاستنفار، ورفع درجة الاستعداد القصوى بنشر 186 سيارة ومعدة من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمناطق الساخنة، والتي تتعرض لتراكمات مياه الأمطار.

كما تم التأكد من استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والمحطات دوريًا، وتواجد جميع رؤساء القطاعات ومديرو العموم ميدانيًا للمتابعة والتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

ومن المتوقع استمرار تداعيات نوة الفيضة الصغرى وسقوط الأمطار حتى غد الأحد، حيث يشهد طقس الغد أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% ونشاطًا في الرياح على فترات متقطعة.

ومع بداية يوم الإثنين تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك حتى يوم الخميس، دون سقوط أمطار.

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية