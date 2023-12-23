السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 300 محضر تمويني خلال أسبوع بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

 وبناءً على ذلك شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية العديد من الحملات المُكبرة خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن تحرير ما يزيد عن 300 محضر مخالفات تموينية متنوعة ما بين مخالفات مخابز ومحال عامة ومراقبة أسواق وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

مصادرة 5طن سكر 

 كما تم ضبط ومصادرة ما يقارب 5 أطنان سكر دون فواتير حيازة خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال ومنافذ البيع بمختلف الأحياء ومركز ومدينة برج العرب للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.

وأشار الشريف إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

حملات مديرية التموين بالإسكندرية 

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع الماضي، حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 750 كجم دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية المدعمة والمحظور حيازته وتداوله خارج منظومة دعم الخبز وذلك داخل احد المخابز السياحية بمدينة برج العرب الجديدة.

وفي الإطار ذاته تم ضبط نص طن سكر بأحد محال الحلواني الكائنة بنطاق حى وسط وذلك لقيامه بحيازة سكر دون فواتير.

وأوضح "الشريف' أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق أحياء المحافظة، مؤكدًا انه لن يسمح بالتلاعب والفساد وسيتم تحقيق الدور الرقابي بمنتهى الحزم.

محافظ الإسكندرية حملات الرقابة مديرية التموين 300 محضر مخالفات المنشآت المخالفة

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