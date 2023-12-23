السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 10 تعديات على أراضي أملاك الدولة بأسوان

ازالة التعديات
ازالة التعديات

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستكمال سلسلة الحملات المكبرة، للتصدي لأي محاولات للتعدي على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية. 

وشدد محافظ أسوان، على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، ومصادرة أي مواد مستخدمة فى أعمال البناء. 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواصلة الجهود لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة. 

حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة 

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 8 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق حى جنوب بمساحة 3300 م2، وذلك بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة علاء آدم رئيس الحى، والعاملين بالوحدة المحلية والحي، وتم مصادرة المواد المستخدمة في البناء. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتين تعدى لمساحة 1050 م2 بمنطقة النجاجرة بنطاق حى شرق المدينة بالتعاون مع الإدارة الزراعية بكوم أمبو، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

وفى سياق آخر كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بفتح أسواق جديدة، وإقامة أكثر من سوق أسبوعى بالمراكز والمدن والقرى لزيادة أيام الأسواق الأسبوعية، والتى من بينها فتح سوق جديد بمنطقة المعمارية التابعة لمدينة البصيلية بإدفو وهو ما يساهم بدوره فى توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتحقيق التوازن المطلوب الذي يصب في صالح المواطن الأسواني.

وكلف محافظ أسوان مسئولى المحليات ومديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات المختصة لمواصلة إقامة المعارض ودعمها بالسلع المختلفة بأسعار الجملة والمصنع، مع توعية المواطنين بجودة المنتجات والمعروضات فى المواقع المختلفة للإقبال عليها.

محافظ أسوان التعديات أراضي أملاك دولة الحملات المكبرة رؤساء المراكز

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