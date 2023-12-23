اليوم الـ78 للعدوان.. الاحتلال يواصل استهداف المدنيين ومنازلهم في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم السبت، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، جلّهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

استشهاد عدد من المواطنين

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، واصابة العشرات بجروح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة صوب أحد الشقق السكنية بمحيط مسجد الإحسان في مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، واصابة آخرين بجروح.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية

منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين

فيما تواصل تلك القوات منع طواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزة من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين، وقاموا بمحاصرة نقطة إسعاف تابعة للهلال، واعتقلوا 8 من كوادره، وسط استمرار أعمال التجريف في شارع بالمستشفى الإندونيسي، أثناء محاولتها التقدم في تل الزعتر شمال غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفة في المناطق الشرقية في مدينة رفح، وفي أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس.

سلسلة غارات عنيفة وسط غزة

كما شنت طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء وسط غزة، وحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

استشهاد أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ويذكر انه أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم السبت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 620 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 52 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

إلى ذلك، أعلن المكتب عن استشهاد أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع زوجته وأبنائه الثلاثة وابنتيه بسبب العدوان الذي تشنه طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، بالإضافة إلى 70 فردًا من عائلته الممتدة.

وقالت الأمم المتحدة، إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد حوالي 136 من موظفي الأونروا وموظفين اثنين؛ أحدهما من منظمة الصحة العالمية، والآخر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.