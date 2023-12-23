السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم الـ78 للعدوان.. الاحتلال يواصل استهداف المدنيين ومنازلهم في غزة

غزة
غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم السبت، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، جلّهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

استشهاد عدد من المواطنين

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، واصابة العشرات بجروح. 

وشنت طائرات الاحتلال غارة صوب أحد الشقق السكنية بمحيط مسجد الإحسان في مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، واصابة آخرين بجروح.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية

منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين

فيما تواصل تلك القوات منع طواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزة من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين، وقاموا بمحاصرة نقطة إسعاف تابعة للهلال، واعتقلوا 8 من كوادره، وسط استمرار أعمال التجريف في شارع بالمستشفى الإندونيسي، أثناء محاولتها التقدم في تل الزعتر شمال غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفة في المناطق الشرقية في مدينة رفح، وفي أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس.

سلسلة غارات عنيفة وسط غزة

كما شنت طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء وسط غزة، وحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

txt

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في العملية البرية إلى 472 عسكريا

استشهاد أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ويذكر انه أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم السبت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 620 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 52 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

إلى ذلك، أعلن المكتب عن استشهاد أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع زوجته وأبنائه الثلاثة وابنتيه بسبب العدوان الذي تشنه طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، بالإضافة إلى 70 فردًا من عائلته الممتدة.

وقالت الأمم المتحدة، إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد حوالي 136 من موظفي الأونروا وموظفين اثنين؛ أحدهما من منظمة الصحة العالمية، والآخر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

طائرات الاحتلال المواطنين المصابين جثامين الشهداء غزة سلسلة غارات

مواد متعلقة

يونيسيف: 80 % من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

وزير الخارجية الإيرانى: الإبادة الجماعية للفلسطينيين فى غزة على يد إسرائيل واضحة تمامًا

اليوم.. قادة الاتحاد الأوروبى يجتمعون فى بروكسل لبحث المساعدات المالية وعضوية أوكرانيا

"التعليم الفلسطينية": أكثر من 200 شهيد وعشرات المعتقلين من الكوادر التعليمية

وزيرة التضامن تُدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

تفاصيل مشروع قرار لـ"الصحة العالمية" لمطالبة الاحتلال باحترام الطواقم الطبية والإنسانية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابًا ويحطم صرح شهيد جنوب بيت لحم

ردود الأفعال العربية المنددة بجريمة قصف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

"جنايات الإرهاب" تودع حيثيات حكمها في قضية "البلوجر أم زياد"

خلاف كنسى على المثلية الجنسية بعد مباركة بابا الفاتيكان زواج المثليين

فيلم "أبو نسب" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

أبو الغيط: رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو "رخصة للقتل"

عاجل.. خسائر كبيرة تتكبدها إسرائيل أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال